VW und SAIC wollen Werk in Nanjing schließen - Zeitung

Die Schließung solle schrittweise im zweiten Halbjahr erfolgen. Es sei das erste Aus für ein komplettes VW-Werk in China. Ziel sei es, das Areal an die Stadt zurückzugeben. Die verbleibende Produktion soll an den benachbarten Standort im rund 70 Kilometer entfernten Yizheng verlagert werden. Ein Umbau des Werks in Nanjing für die Produktion von E-Autos wäre aufgrund der Lage nahe dem Stadtzentrum aufwendig und ineffizient gewesen, hieß es in dem Bericht.

Ein Sprecher von Volkswagen in China verwies gegenüber der Zeitung auf eine "umfassende strategische Ausrichtung", in deren Rahmen das Produktionsnetzwerk "weiter optimiert" werde. Auf eine Anfrage von Reuters via Email reagierte VW vorerst nicht.