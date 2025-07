China: Experten erwarten BIP-Wachstum von 5,2 Prozent in Q2

Im ersten Quartal hatte die chinesische Wirtschaftsleistung um 5,4 Prozent zugelegt. Mit einem weiteren Quartal oberhalb der fünf Prozent wäre China auf gutem Weg dahin, das gesetzte Ziel von fünf Prozent Wachstum über das Jahr 2025 zu erreichen. Die guten Ergebnisse gehen vor allem auf starke Exporte zurück, die paradoxerweise durch den Handelskonflikt angekurbelt wurden, sowie auf staatliche Unterstützung für den Binnenkonsum.

Allerdings warnen die Experten vor der Gefahr einer Verlangsamung in der zweiten Jahreshälfte. "Der Außenhandel allein kann die schwache Binnennachfrage nicht ausgleichen", erklärte Sarah Tan, Volkswirtin bei Moody's Analytics. "Ohne eine stärkere politische Unterstützung und Strukturreformen zur Stärkung der Einkommen und des Vertrauens der Haushalte könnte die chinesische Erholung in der zweiten Jahreshälfte an Schwung verlieren."