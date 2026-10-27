Die enger gefasste Geldmenge M1 stieg im Jahresvergleich um 2,7 Prozent. Im August hatte die Rate 2,9 Prozent betragen. M1 gilt unter Ökonomen als Konjunkturindikator.

Die Kreditvergabe an private Haushalte stieg um 3,1 Prozent im Jahresvergleich und damit genauso stark wie im Monat zuvor. Unternehmen außerhalb der Finanzbranche bekamen 4,2 Prozent mehr Kredite als vor einem Jahr. Auch hier lag die Rate auf Vormonatsniveau.