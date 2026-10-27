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Die enger gefasste Geldmenge M1 stieg im Jahresvergleich um 2,7 Prozent. Im August hatte die Rate 2,9 Prozent betragen. M1 gilt unter Ökonomen als Konjunkturindikator.
Die Kreditvergabe an private Haushalte stieg um 3,1 Prozent im Jahresvergleich und damit genauso stark wie im Monat zuvor. Unternehmen außerhalb der Finanzbranche bekamen 4,2 Prozent mehr Kredite als vor einem Jahr. Auch hier lag die Rate auf Vormonatsniveau.
Picture taken on December 16, 2021 shows the headquarters of the Europen Central Bank (ECB) in Frankfurt am Main, western Germany. - The European Central Bank said it will end its 1.85-trillion-euro ($2.1 trillion) pandemic-era bond purchasing programme (PEPP) in March 2022 but ramp up a pre-crisis asset buying scheme to ease the transition and bolster the eurozone economy. (Photo by Thomas Lohnes / AFP)