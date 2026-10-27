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Chinas Industriegewinne stiegen kräftiger

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Die Erträge kletterten im Jahresvergleich um 14,4 Prozent
 © CN-STR, STR, Apa
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Die Gewinne im chinesischen Industriesektor haben im September deutlich stärker zugelegt, auch wenn die wirtschaftliche Entwicklung je nach Branche stark auseinanderklafft. Die Erträge kletterten im vergangenen Monat im Jahresvergleich um 14,4 Prozent, wie das nationale Statistikamt (NBS) am Dienstag mitteilte. Im August hatte das Plus noch bei 4,2 Prozent gelegen. In den ersten neun Monaten des Jahres ergab sich ein Zuwachs von 15,5 Prozent.

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Dabei zeigte sich eine deutliche Zweiteilung der Wirtschaft: Während sich die Gewinne bei den Herstellern von Computern, Kommunikations- und anderer Elektronikausrüstung in diesem Zeitraum mehr als verdoppelten, brachen sie in der Möbelindustrie um mehr als die Hälfte ein.

Beim weltgrößten Batteriehersteller CATL verlangsamte sich das Gewinnwachstum im vergangenen Quartal deutlich, da der intensive Wettbewerb und der schrumpfende chinesische Automarkt die Margen drückten. Ding Meng, Chefvolkswirt für China bei der CITIC Bank International, äußerte sich wegen des rasanten Wachstums der KI-Branche dennoch optimistisch. Die durch den Aufbau der KI-Lieferkette erzeugte Nachfrage im In- und Ausland sei zu einer wichtigen Stütze für die Industriegewinne geworden, sagte er. Solange der weltweite Investitionsboom bei Künstlicher Intelligenz nicht abreiße, dürften die Erträge weiter rasant wachsen.

BYD and MG cars, from Chinese automakers, are seen at the Dongfang port branch of Lianyungang Port in Jiangsu province, eastern China on July 1, 2026, ready to be loaded onto ships for export. (Photo by -STR / CN-STR / AFP) / China OUT

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