Dabei zeigte sich eine deutliche Zweiteilung der Wirtschaft: Während sich die Gewinne bei den Herstellern von Computern, Kommunikations- und anderer Elektronikausrüstung in diesem Zeitraum mehr als verdoppelten, brachen sie in der Möbelindustrie um mehr als die Hälfte ein.

Beim weltgrößten Batteriehersteller CATL verlangsamte sich das Gewinnwachstum im vergangenen Quartal deutlich, da der intensive Wettbewerb und der schrumpfende chinesische Automarkt die Margen drückten. Ding Meng, Chefvolkswirt für China bei der CITIC Bank International, äußerte sich wegen des rasanten Wachstums der KI-Branche dennoch optimistisch. Die durch den Aufbau der KI-Lieferkette erzeugte Nachfrage im In- und Ausland sei zu einer wichtigen Stütze für die Industriegewinne geworden, sagte er. Solange der weltweite Investitionsboom bei Künstlicher Intelligenz nicht abreiße, dürften die Erträge weiter rasant wachsen.