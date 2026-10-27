Er zeigte sich frustriert darüber, dass seine Behörde trotz wiederholter Anfragen keine Details zu dem im Juni gewährten Kredit erhalten habe. "Diese Situation sorgt für erhebliche Unsicherheit im transatlantischen Handel der Luft- und Raumfahrtbranche", erklärte Greer.

Es sei wichtig, die Angelegenheit so schnell wie möglich zu klären, um eine marktorientierte Produktion zu gewährleisten und eine Verletzung des hart erkämpften Flugzeugabkommens zu vermeiden, hieß es in der Mitteilung weiter. Der US-Flugzeugbauer Boeing hatte die Regierung in Washington bereits im Juli aufgefordert, auf mehr Transparenz bei dem Darlehen zu dringen. Hintergrund sind Spekulationen, dass Airbus die Mittel für die Entwicklung eines neuen Flugzeugmodells verwenden könnte.