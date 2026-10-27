HSBC mit Gewinnsprung - Vermögensverwaltung enttäuscht

Das Geldhaus steigerte den Vorsteuergewinn im dritten Quartal den Angaben zufolge um 32 Prozent auf 9,6 Milliarden Dollar. Dieser Wert lag im Rahmen der Markterwartungen. Der Umsatz der Vermögensverwaltung stagnierte dagegen bei 2,7 Milliarden Dollar, nachdem er in den vorangegangenen Quartalen um 15 beziehungsweise 23 Prozent zugelegt hatte.