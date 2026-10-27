HSBC mit Gewinnsprung - Vermögensverwaltung enttäuscht

©AFP, ADRIAN DENNIS, Apa
Ein positives Zinsumfeld und geringere Kreditausfälle verhelfen HSBC zu einem Gewinnsprung. Eine schwächelnde Vermögensverwaltung überschattete jedoch die am Dienstag vorgelegten Quartalsergebnisse des Bankhauses. Die in Hongkong notierten Aktien fielen daraufhin um sechs Prozent, obwohl das Institut einen Aktienrückkauf über 1 Milliarde Dollar bekanntgab.
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Das Geldhaus steigerte den Vorsteuergewinn im dritten Quartal den Angaben zufolge um 32 Prozent auf 9,6 Milliarden Dollar. Dieser Wert lag im Rahmen der Markterwartungen. Der Umsatz der Vermögensverwaltung stagnierte dagegen bei 2,7 Milliarden Dollar, nachdem er in den vorangegangenen Quartalen um 15 beziehungsweise 23 Prozent zugelegt hatte.
This general view shows signage outside a branch of HSBC bank in central London on February 24, 2026. HSBC bank is expected to announce the company's annual results on February 25. (Photo by Adrian DENNIS / AFP)