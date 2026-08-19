Geberit steigert Gewinn trotz höherer Kosten

Das Wachstum sei vor allem auf höhere Volumen und Preise zurückzuführen. Gestiegene Materialkosten und negative Währungseffekte hätten dies jedoch teilweise ausgeglichen. Besonders stark sei das Geschäft in Osteuropa sowie in Nahost/Afrika gewesen. Für das Gesamtjahr rechne der Vorstand weiterhin mit einem währungsbereinigten Umsatzwachstum von 5 bis 6 Prozent und einer EBITDA-Marge auf Vorjahresniveau.