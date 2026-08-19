Geberit steigert Gewinn trotz höherer Kosten

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Der Sanitärtechnikkonzern Geberit hat im ersten Halbjahr dank einer starken Nachfrage und Preiserhöhungen mehr verdient und umgesetzt. Der Nettoumsatz stieg währungsbereinigt um 5,9 Prozent auf 1,71 Mrd. Franken (1,82 Mrd. Euro), wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Der operative Gewinn (EBITDA) legte um 3 Prozent auf 529 Mio. Franken zu, die entsprechende Marge blieb mit 30,9 Prozent stabil.
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Das Wachstum sei vor allem auf höhere Volumen und Preise zurückzuführen. Gestiegene Materialkosten und negative Währungseffekte hätten dies jedoch teilweise ausgeglichen. Besonders stark sei das Geschäft in Osteuropa sowie in Nahost/Afrika gewesen. Für das Gesamtjahr rechne der Vorstand weiterhin mit einem währungsbereinigten Umsatzwachstum von 5 bis 6 Prozent und einer EBITDA-Marge auf Vorjahresniveau.