Geberit mit leichtem Umsatzplus

Die Gewinnmarge ging wegen Einmalkosten leicht zurück. Der Nettoumsatz legte im Jahresabstand um 1,7 Prozent auf 1,67 Mrd. Franken (1,8 Mrd. Euro) zu, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Darin enthalten sind negative Währungseffekte in der Höhe von 37 Mio. Franken. Werden diese ausgeklammert, ergibt sich ein Plus in Lokalwährungen von 3,9 Prozent.

Im Vergleich zum organischen Plus von 5,3 Prozent im ersten Quartal hat die Dynamik im zweiten Quartal mit einem Zuwachs von 2,5 Prozent (in Landeswährung) nachgelassen.

Das erste Halbjahr sei geprägt gewesen von einem Volumenanstieg, starken Währungsverlusten und auf dem Niveau des Vorjahres gehaltenen operativen Margen, hieß es zum Geschäftsverlauf.