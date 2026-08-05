Gea legt Aktienrückkaufprogramm auf

Der deutsche Anlagenbauer Gea will eigene Aktien im Wert von bis zu 500 Millionen Euro zurückkaufen. Mit der ersten Tranche will das Unternehmen noch im August starten, teilte Gea am Mittwoch in Düsseldorf mit. Innerhalb von sieben Monaten sollen Papiere für bis zu 250 Mio. Euro gekauft und eingezogen werden.

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