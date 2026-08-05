KI-Boom beschert Auftragsfertiger Foxconn Rekordumsatz

Für das dritte Quartal rechnet der Apple- und Nvidia-Zulieferer sowohl im Quartals- als auch im Jahresvergleich mit einem Wachstum. Der Betrieb werde allmählich an Fahrt gewinnen, da die Produkte der Informations- und Kommunikationstechnologie in die Hochsaison kämen, hieß es weiter. Es sei jedoch "notwendig, die Auswirkungen der unbeständigen globalen politischen und wirtschaftlichen Lage zu beobachten". Foxconn, das offiziell Hon Hai Precision Industry heißt, gibt keine numerischen Prognosen ab. Die vollständigen Ergebnisse für das zweite Quartal sollen am 12. August veröffentlicht werden.