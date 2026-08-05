Match-Aktie nach Umsatzprognose unter Druck

Die unter den Erwartungen liegende Prognose sei auf die Entwicklung bei den Marken des Segments "Everyone Everywhere" zurückzuführen, zu denen etwa OkCupid, Pairs und Azar gehören, sagte Finanzchef Steve Bailey der Nachrichtenagentur Reuters. Hier rechnet das Unternehmen mit einem Umsatzrückgang im mittleren Zehnprozentbereich. Bei Tinder verlangsamte sich der Rückgang der täglich aktiven Nutzer im zweiten Quartal auf 4 Prozent. Die Zahl der monatlich aktiven Nutzer der App Hinge stieg weltweit um 13 Prozent.

Im abgelaufenen zweiten Quartal verfehlte Match mit einem Umsatz von 853 Mio. Dollar die Erwartungen von 856,8 Mio. Dollar. Die Zahl der zahlenden Nutzer sank um 6 Prozent auf 13,3 Millionen. Der Umsatz pro zahlendem Nutzer stieg jedoch um 6 Prozent auf 21,13 Dollar. Um die Nutzerbindung zu erhöhen, setzen Dating-Apps zunehmend auf Funktionen mit Künstlicher Intelligenz (KI) und neue Angebote. So testet Tinder derzeit eine "Events"-Funktion, um Nutzer zu realen Treffen zu animieren.