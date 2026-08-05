Ölpreise fallen dritten Tag in Folge

Wie das US-Nachrichtenportal "Axios" berichtete, sollen die USA, der Iran und der Oman kurz vor einer vorübergehenden Vereinbarung zur Öffnung der Schifffahrtsroute durch die für den Ölhandel wichtige Straße von Hormuz stehen. Die US-Regierung strebe eine entsprechende Ankündigung für den späteren Verlauf des Mittwochs an. Der Vorschlag soll demnach vorsehen, dass keine Maut oder Gebühren erhoben werden.

Bisher gibt es noch keine offizielle Bestätigung einer Vereinbarung. "Knackpunkte dürften die künftige Kontrolle über die Schifffahrtswege sein sowie die Ausgestaltung der Verhandlungen über ein neues Nuklearabkommen", heißt es in einer Einschätzung von Experten der Dekabank. Zuletzt hatte sich US-Präsident Donald Trump optimistisch zu einem möglichen Abkommen gezeigt und vor Reportern erklärt, dass die Verhandlungen "sehr gut voran" kämen. Demnach seien in Kürze weitere Informationen zu erwarten.