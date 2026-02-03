Fortum verfehlt Gewinn-Erwartungen

©APA/APA/Lehtikuva/RONI REKOMAA
Der finnische Versorger Fortum hat im vierten Quartal wegen geringerer Strommengen aus Atom- und Wasserkraft die Erwartungen beim operativen Ergebnis verfehlt. Der vergleichbare operative Gewinn sank von Oktober bis Dezember von 257 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum auf 251 Mio., wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit 281 Mio. Euro gerechnet.
"Im Jahr 2025 war der nordische Strommarkt von einer anhaltend starken Preisvolatilität geprägt", erklärte Konzernchef Markus Rauramo.