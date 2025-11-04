Niedrigere Ölpreise drücken Aramco-Gewinn

Gleichzeitig hob Aramco sein Wachstumsziel für die Gasproduktionskapazität bis 2030 an. Diese soll nun um etwa 80 Prozent über dem Niveau von 2021 liegen, statt wie bisher geplant um mehr als 60 Prozent. "Ein Teil davon stammt aus unserer Gasförderung in Jafurah, die auf großes Interesse bei globalen Investoren gestoßen ist", erklärte Konzernchef Amin Nasser. Das Gasfeld Jafurah im Osten Saudi-Arabiens gilt als das größte Vorkommen von Schiefergas im Nahen Osten.