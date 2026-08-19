Inzwischen wird die Fed von Kevin Warsh geführt, der von Trump nominiert wurde. Niedrigere Zinsen würden unter anderem dafür sorgen, dass die USA weniger Kreditkosten für ihre sehr hohe Staatsverschuldung hätten.

Dem Protokoll zufolge sagten viele der Notenbanker bei der Juli-Sitzung, eine Anhebung der Kreditkosten werde notwendig, falls die Inflation nicht auf das Ziel der US-Notenbank von zwei Prozent sinke. Auf der Sitzung am 28. und 29. Juli hatte die Fed den Leitzins in der Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent belassen. Drei der zwölf stimmberechtigten Mitglieder stimmten jedoch für eine Anhebung um einen viertel Prozentpunkt. Die Befürworter einer Erhöhung sagten demnach, dass der Preisdruck breit angelegt erscheine. Daher müsse der für die Geldpolitik zuständige Ausschuss eine restriktivere Haltung einnehmen. Sonst bestehe die Gefahr "einer steileren und potenziell kostspieligeren Abfolge von Straffungsmaßnahmen zu einem späteren Zeitpunkt".

Trump hingegen sagte am Mittwoch vor Reportern im Weißen Haus, die Zinsen "sollten angesichts des Erfolgs unseres Landes sinken dürfen und nicht wegen dieses Erfolgs steigen". Auf welche Erfolge sich Trump bezog, blieb offen. Laut Experten ist die relativ hohe Inflation, die einer Zinssenkung entgegensteht, unter anderem auf den von Trump und Israel begonnenen Krieg gegen den Iran zurückzuführen. Fast sechs Monate nach Beginn des Konflikts sind die Öl- und Gaslieferungen durch die strategisch wichtige Straße von Hormuz weiter eingeschränkt, was die Weltmarktpreise weiter hoch hält.

Die geldpolitische Debatte in den USA hat sich im Laufe des Jahres deutlich verschoben. Zu Jahresbeginn war noch erwartet worden, dass die Fed die Zinsen bei nachlassender Inflation senkt. Der Preisdruck hat sich jedoch weiter erhöht. Anleger rechnen nun für die Sitzung Ende Oktober mit einer Zinserhöhung.