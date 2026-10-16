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Der Chef der US-Notenbank Fed, Kevin Warsh, hält sich vor der anstehenden Zinssitzung Ende Oktober bedeckt. Er nehme Zinsentscheidungen nicht vorweg, sagte Warsh am Freitag auf der Jahrestagung von Internationalem Währungsfonds (IWF) und Weltbank in Bangkok. "Ich halte nichts davon, jetzt schon zu sagen, was ich auf den verbleibenden Sitzungen in diesem Jahr tun könnte", erklärte er.

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