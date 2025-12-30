Facebook-Mutter Meta kauft chinesisches KI-Start-up Manus

Finanzielle Details des Deals gab der Konzern nicht bekannt. Einem Bericht des "Wall Street Journal" zufolge liegt der Kaufpreis bei über zwei Milliarden Dollar (1,7 Mrd. Euro). Stellungnahmen von Manus oder Meta waren zunächst nicht erhältlich.

Manus gehört zu einer Reihe chinesischer Technologiefirmen, die sich in Singapur niedergelassen haben, um den Spannungen im Handel zwischen ⁠den USA und China zu entgehen. Das Unternehmen entwickelt einen universellen KI-Agenten, der wie ein digitaler Mitarbeiter agiert und Aufgaben wie Recherchen und Automatisierungen mit minimalen Anweisungen erledigt. Manus hatte seinen Agenten Anfang des Jahres vorgestellt und erklärt, dieser übertreffe DeepResearch von OpenAI.

Technologiekonzerne wie Meta verstärken derzeit ihre KI-Investitionen durch Übernahmen und die Einstellung von Fachkräften, um wettbewerbsfähig zu bleiben. So hatte sich der Facebook-Mutterkonzern Anfang des ⁠Jahres an Scale AI beteiligt. Scale AI wurde dabei mit 29 Milliarden Dollar bewertet.