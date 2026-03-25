FACC steigert 2025 Umsatz auf 984,4 Millionen Euro

Wesentlicher Treiber dieser Entwicklung sei das Effizienzsteigerungsprogramm "CORE", so FACC. Die EBIT-Marge verbesserte sich von 3,2 auf 4,3 Prozent, trotz anhaltender Verwerfungen in den internationalen Lieferketten und hoher Personal- und Energiekosten am Standort Österreich. Alle Divisionen des Konzerns - Aerostructures, Engines & Nacelles sowie Cabin Interiors - wiesen ein positives Ergebnis auf. Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet das FACC-Management ein weiteres Umsatzwachstum von 5 bis 15 Prozent.