Nun richtet sich der Blick auf die italienische Börsenaufsicht Consob, die das Angebotsdokument Anfang kommenden Monats billigen dürfte. Anschließend kann Intesa die Angebotsphase einleiten. Die Entscheidung der Kartellbehörde wird für die zweite Novemberhälfte erwartet.

Um kartellrechtliche Bedenken auszuräumen, hat Intesa dem Verkauf der Hälfte der MPS-Filialen an den Versicherer Unipol zugestimmt. Unipol will die Standorte mit den Niederlassungen der mittelgroßen Bank BPER zusammenlegen. Die Wettbewerbshüter prüfen zudem die Auswirkungen auf den Versicherungsmarkt: Durch die Übernahme von MPS, die im vergangenen Jahr den größten Generali-Aktionär Mediobanca gekauft hatte, wird Intesa indirekt 13,4 Prozent an dem Versicherer Assicurazioni Generali halten. Der Chef der italienischen Kartellbehörde, Saverio Valentino, hatte vergangene Woche erklärt, man müsse Intesa möglicherweise Verhaltensauflagen machen, um sicherzustellen, dass die Beteiligung ein reines Finanzinvestment bleibe.