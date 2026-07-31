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Exxon Mobil verdient dank hoher Ölpreise mehr

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Gewinn je Aktie jedoch unter den Erwartungen
 © APA/APA/AFP/ERIC PIERMONT
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Der durch den Iran-Krieg kräftig gestiegene Ölpreis hat dem US-Ölkonzern Exxon Mobil im zweiten Quartal deutlich Auftrieb gegeben. Der bei Analysten im Fokus stehende bereinigte Gewinn je Aktie betrug 3,52 US-Dollar (3,07 Euro). Im Vorquartal hatte das Unternehmen nur 2,09 Dollar ausgewiesen. Analysten hatten im Schnitt aber mit einem höheren Anstieg des Ergebnisses gerechnet. Die Aktie gab im vorbörslichen US-Handel nach.

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Unter dem Strich fiel in den drei Monaten bis Ende Juni ein Konzerngewinn von gut 14,5 Milliarden Dollar (12,64 Mrd. Euro) an. Damit konnte Exxon den Überschuss im Vergleich zum Auftaktquartal mehr als verdreifachen.

Exxon reiht sich neben Chevron, Shell und Totalenergies in die Liste der Konzerne ein, die deutlich höhere Gewinne verzeichnen. Die Ölgiganten erzielen von der Rohölförderung über die Raffination bis hin zum Handel höhere Margen. Da der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormuz seit dem Ausbruch des Krieges zwischen den USA und dem Iran Ende Februar stark eingeschränkt ist, sind die Preise für Alternativen zu Rohöl aus dem Persischen Golf in die Höhe gesprungen.

PARIS - FRANKREICH: FOTO: APA/APA/AFP/ERIC PIERMONT

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