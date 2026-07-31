Puma im Umbau mit deutlichem Umsatzrückgang und Verlust

Die Lagerbestände gingen entsprechend um 15 Prozent zurück. Vor Zinsen und Steuern (EBIT) stand ein mehr als halbierter Verlust von 53,1 (109,1) Millionen Euro zu Buche. Für das zweite Halbjahr sei mit einer "schrittweisen Verbesserung" der Umsätze zu rechnen.

Puma gehe daher weiterhin von einem währungsbereinigten Umsatzrückgang um einen niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentsatz aus. Das EBIT soll zwischen minus 50 und minus 150 Mio. Euro liegen. Die Einbußen durch den Nahost-Konflikt und die erwarteten Zoll-Rückerstattungen aus den USA hielten sich dabei in etwa die Waage. Im zweiten Quartal habe Puma 15,4 Mio. Euro zurückbekommen, im Juli weitere 33,8 Millionen.