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Puma im Umbau mit deutlichem Umsatzrückgang und Verlust

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Für zweite Jahreshälfte erwartet Puma eine schrittweise Erholung
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Der im Umbau befindliche deutsche Sportartikelkonzern Puma schreibt bei sinkenden Umsätzen weiter rote Zahlen. Im zweiten Quartal sei der Umsatz währungsbereinigt um 9 Prozent auf 1,69 Milliarden Euro geschrumpft, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Das liege an der schwächeren Nachfrage, aber auch an den Maßnahmen des neuen Vorstandschefs Arthur Höld, der unverkäufliche Ware von den Händlern zurücknimmt.

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Die Lagerbestände gingen entsprechend um 15 Prozent zurück. Vor Zinsen und Steuern (EBIT) stand ein mehr als halbierter Verlust von 53,1 (109,1) Millionen Euro zu Buche. Für das zweite Halbjahr sei mit einer "schrittweisen Verbesserung" der Umsätze zu rechnen.

Puma gehe daher weiterhin von einem währungsbereinigten Umsatzrückgang um einen niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentsatz aus. Das EBIT soll zwischen minus 50 und minus 150 Mio. Euro liegen. Die Einbußen durch den Nahost-Konflikt und die erwarteten Zoll-Rückerstattungen aus den USA hielten sich dabei in etwa die Waage. Im zweiten Quartal habe Puma 15,4 Mio. Euro zurückbekommen, im Juli weitere 33,8 Millionen.

HERZOGENAURACH - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/AFP/TOBIAS SCHWARZ

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