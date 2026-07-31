Schaeffler kappt mittelfristige Umsatzprognose wegen Elektroflaute

So soll die Sparte E-Mobility nur noch auf Erlöse zwischen 6,25 und 7,25 Mrd. Euro kommen, statt der bisher erwarteten 8,25 bis 9 Mrd. Euro. Entsprechend schreibe der Bereich weiterhin Verluste, die bereinigte Ergebnismarge dürfte zwischen minus 4 und 0 Prozent liegen.

Besser laufen dürfte es dagegen im Geschäft mit Antriebskomponenten und vor allem im Ersatzteilgeschäft. Hier dürfte die Marge jeweils einen halben Prozentpunkt höher ausfallen als bisher angenommen.