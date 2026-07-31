Schaeffler kappt mittelfristige Umsatzprognose wegen Elektroflaute

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Der deutsche Auto- und Industriezulieferer Schaeffler rechnet wegen der schleppenden Umstellung der Autobranche auf Elektromobilität mittelfristig mit weniger Umsatz. Insgesamt werde im Geschäftsjahr 2028 nun mit Erlösen zwischen 24 und 26 Milliarden Euro gerechnet, das sind jeweils drei Milliarden Euro weniger als bisher vorhergesagt, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Der wichtigste Grund dafür ist die geringere Nachfrage nach Teilen für Elektroautos.
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So soll die Sparte E-Mobility nur noch auf Erlöse zwischen 6,25 und 7,25 Mrd. Euro kommen, statt der bisher erwarteten 8,25 bis 9 Mrd. Euro. Entsprechend schreibe der Bereich weiterhin Verluste, die bereinigte Ergebnismarge dürfte zwischen minus 4 und 0 Prozent liegen.
Besser laufen dürfte es dagegen im Geschäft mit Antriebskomponenten und vor allem im Ersatzteilgeschäft. Hier dürfte die Marge jeweils einen halben Prozentpunkt höher ausfallen als bisher angenommen.
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