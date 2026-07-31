Axa sieht durch schwere Brände keinen Einfluss auf Jahresprognose

Der bereinigte operative Gewinn stieg um knapp 2 Prozent auf gut 4,5 Milliarden Euro. Der auf die Aktionäre entfallene Gewinn verbesserte sich um gut 6 Prozent auf knapp 4,2 Mrd. Euro.

Die Ergebnisse bestätigten die Positionierung von Axa als ein Unternehmen, das sich unter allen Umständen und in einem sich wandelnden Marktumfeld behaupten könne, sagte Firmenchef Thomas Buberl laut Mitteilung. Er erwartet für 2026 weiterhin eine Steigerung des bereinigten Gewinns je Aktie um 8 Prozent. Das entspricht dem oberen Ende der mittelfristigen Zielspanne, die von 6 bis 8 Prozent reicht.

Am 15. September wollen die Franzosen ihre strategischen Ziele für 2027 bis 2029 vorstellen.