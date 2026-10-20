Die Rohstoff- und Finanzmärkte reagierten darauf, dass es im festgefahrenen Konflikt zwischen den USA und dem Iran eine Lösung geben könnte, hieß es. So kursierten Gerüchte über einen möglichen Kompromissvorschlag von Vermittlern aus Katar und Pakistan, der den Forderungen beider Seiten gerecht werden soll.

Der Euro-Stoxx-50 beendete den Tag schließlich mit einem moderaten Abschlag von 0,38 Prozent bei 6.121,66 Zählern. Der deutsche DAX schloss mit einem knappen Minus von 0,06 Prozent bei 25.304,42 Punkten. Der britische FTSE ermäßigte sich um 0,29 Prozent auf 10.733,00 Punkte.

Schwach zeigten sich am Dienstag weiter Technologiewerte und hier vor allem die Titel von Halbleiterunternehmen. So verloren die Aktien von Aixtron, Infineon und ASML zwischen knapp 1 und 4 Prozent. "Die Börsen müssen derzeit die Übertreibungen der vergangenen KI-Euphorie verdauen", merkte Marktanalyst Andreas Lipkow von CMC Markets an. "Auf den Rausch folgt jetzt der Kater, und die Ausnüchterungsphase könnte noch einige Handelstage andauern." Besser entwickelten sich hingegen die Aktien von SAP, die leicht zulegten.

Kursverluste gab es auch für die Hersteller von Industriegütern. Auf ihnen lasteten die Verluste der Schwergewichte ABB und Siemens, die 5 Prozent und gut 2 Prozent einbüßten. Die Aktie von ABB war nach Quartalszahlen unter Druck geraten. Zwar hatte der Schweizer Konzern mit seinen Kennzahlen die Erwartungen übertroffen und die Ziele leicht nach oben angepasst. Händler verwiesen jedoch auf die derzeit schwache Stimmung im Sektor. Der Gewinn je Aktie von ABB sei zudem hinter den Erwartungen geblieben, hieß es von Berenberg.

Mit Spannung erwartet werden an den Börsen jetzt die nach US-Börsenschluss anstehenden Quartalszahlen von Netflix und SpaceX. Am Tag darauf folgen dann Zahlen von Meta und IBM.