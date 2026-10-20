US-Wohnungsbau schwächelt: Rückgang bei Einfamilienhäusern

Die Zahl der Baubeginne für Einfamilienhäuser, die den Löwenanteil ausmachen, ging um 4,6 Prozent auf 859.000 zurück. Die Zahl der Baugenehmigungen für Einfamilienhäuser sank um 4,0 Prozent auf 845.000 Einheiten.

Die Hypothekenzinsen sind in den vergangenen Wochen stark angestiegen. Laut Daten des Hypothekenfinanzierers Freddie Mac lag der durchschnittliche Zinssatz für gängige 30-jährige Festzinshypotheken in der vergangenen Woche bei 7,40 Prozent – der höchste Stand seit fast drei Jahren. Der Anstieg der Finanzierungskosten korreliert mit der aktuellen Entwicklung der Renditen für US-Staatsanleihen.