Eine Stunde vor dem Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Auswahlindex Nasdaq-100 0,8 Prozent tiefer auf 29.298 Punkte. Den zu Wochenbeginn kaum bewegten Leitindex Dow Jones sieht IG 0,1 Prozent tiefer bei 51.936 Punkten.

Das Technologie- und KI-Infrastrukturunternehmen Elice legte am Dienstag einen historisch schwachen Börsengang in Seoul hin: Zum Handelsende notierten die massiv überzeichneten Aktien fast ein Drittel unter ihrem Ausgabepreis.

"Privatanleger haben vielleicht blind darauf vertraut, dass Aktien bei einem Börsengang immer steigen würden", kommentierte Jo Hyunik, Leiter der Anlageabteilung bei Iroom Investment Advisors in Seoul. Doch während diejenigen, die zum Zug gekommen seien, Verluste erlitten hätten, hätten die meisten Privatanleger bei der Zeichnung nur wenige Aktien erwerben können, fügte er hinzu.

In New York standen schon vor dem dortigen Handelsbeginn einige Unternehmen mit Zahlen im Fokus. Bei 3M zeichnet sich nach der jüngsten Schwäche ein Kursplus von 1,8 Prozent ab. Der Mischkonzern übertraf die Gewinnerwartungen und hob das zweite Quartal in Folge den Jahresausblick für das bereinigte Ergebnis je Aktie an.

Die Anteilsscheine von RTX verteuerten sich vorbörslich ebenfalls um 1,8 Prozent. Der Luftfahrt- und Rüstungskonzern schraubt angesichts guter Geschäfte seine Erwartungen für 2026 ein weiteres Mal nach oben.

Dagegen belasteten nun etwas vorsichtigere Jahreserwartungen den Autobauer General Motors (GM). Auch der Quartalsbericht und das angekündigte, 20 Milliarden US-Dollar schwere Aktienrückkauf überzeugten nicht. Die seit Anfang Oktober erholten Titel sanken um 6,9 Prozent.

Die Aktien von GE Aerospace steuern auf ein Minus von 4,3 Prozent zu, obwohl der Triebwerksbauer dank einer starken Nachfrage seine Jahresziele nach oben schraubte.