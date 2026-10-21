Der Euro-Stoxx-50 gewann zu Mittag 0,69 Prozent auf 6.163,93 Punkte. Nicht ganz so stark war der Schweizer Leitindex SMI, der um 0,15 Prozent auf 14.500 Punkte zulegte. Der britische FTSE 100 tendierte unterdessen kaum verändert.

Zu deutlich stärkeren Ausschlägen kam es bei Einzelwerten, die damit auf Zahlen reagierten. So kletterten die Aktien von EssilorLuxottica um knapp 14 Prozent in die Höhe. Die Analysten der Citibank sprachen von besser als erwarteten Umsätzen im dritten Quartal beim Augenoptikkonzern. Die Entwicklung im Kerngeschäft dämpfe Bedenken, dass sich der Markt abschwäche. Die Aktie bleibe ein Kauf und bewege sich am untersten Ende der historischen Bewertung.

Dagegen brach mit Carrefour ein anderer französischer Standardwert um über 14 Prozent ein. Die französische Supermarktkette hatte am Vorabend wegen der Unruhen in Frankreich die Prognosen für das Gesamtjahr gesenkt.

Ebenfalls deutlich bewegten sich Michelin, die um 5,8 Prozent fielen. Die Zahlen zum dritten Quartal seien noch schwächer ausgefallen, als es der Reifenhersteller vor einigen Wochen angedeutet habe, stellten die Analysten von Bernstein fest.

Während Technologiewerte von den internationalen Vorgaben profitierten, stützten die Gewinne des Schwergewichts Iberdrola die Versorger. Das Unternehmen hatte erneut sein Gewinnziel erhöht. Allerdings hatten Analysten dies erwartet. Daher blieben die Zuwächse überschaubar.

Aktien der Personaldienstleister profitierten von den Zahlen von Randstad. Besser als erwartete Kennziffern ließen die Aktie um 21 Prozent steigen. Auch andere Werte des Sektors wie Adecco waren gesucht.