Europas Leitbörsen am Vormittag mit Gewinnen

Die Zahlen großer US-Technologieunternehmen wie Nvidia oder Salesforce hatten am Vortag schon die Märkte angetrieben. Auch der sinkende Ölpreis verhilft den Aktienkursen weiter nach oben.

Die Augen sind am Freitag auf Kevin Warsh gerichtet, der am Nachmittag (16 Uhr MESZ) auf dem Notenbanktreffen in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming sprechen wird. "Warsh steht hier vor der Herausforderung, seine angestrebte Fed-Politik und seinen Kommunikationsstil klarer zu vermitteln, ohne dem Markt eindeutige Hinweise über den zukünftigen Zinspfad der Notenbank zu geben", schrieb Leon Ferdinand Bost, Finanzanalyst beim Bankhaus Metzler.

Bester Sektor waren die Automobilwerte, die sich weiter vom schwachen Wochenstart erholten. Die Anteile von BMW gewannen 1,9 Prozent und profitierten von einer positiveren Haltung der Citigroup. Renault, Mercedes-Benz und Volkswagen verteuerten sich ebenfalls um jeweils mehr als ein Prozent. Ebenfalls gefragt waren Aktien aus dem Chemiesektor.

Erholt tendierten auch die französischen Banken. Credit Agricole und Societe Generale gewannen jeweils gut ein Prozent. Am Vortag hatten die Titel wegen Sorgen um die fiskalische Lage Frankreichs rund um die Präsidentschaftswahlen im kommenden Jahr nachgegeben.