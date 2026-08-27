Leitbörsen in Asien schließen uneinheitlich

In Tokio schloss der Nikkei 225 mit 66.131 Punkten letztlich sogar 0,2 Prozent im Minus, während der Kospi in Seoul um weitere 1,5 Prozent auf 6.912 Punkte anzog.

An den chinesischen Börsen gab es ein durchwachsenes Bild. So sank der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong um 0,3 Prozent auf 25.566 Punkte. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Werten der chinesischen Festlandbörsen gewann 1,1 Prozent auf 4.630 Punkte.

In Australien schloss der S&P ASX 200 ein weiteres Prozent tiefer bei 9.038 Punkten.