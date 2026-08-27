US-Börsen schließen höher, Nvidia beflügelt Techbranche

Zum Handelsende notierte der Auswahlindex Nasdaq-100 1,43 Prozent höher bei 29.641,56 Punkten. Damit schaffte er es wieder über seine 50-Tage-Linie, die als mittelfristiges Trendbarometer gilt. Der Nasdaq Composite konnte indes um 1,57 Prozent auf 26.541,35 Einheiten zulegen.

Für den marktbreiten S&P-500 ging es indes um 0,72 Prozent auf 7.730,99 Zähler hoch. Der US-Leitindex Dow Jones schaffte lediglich ein Plus von 0,20 Prozent auf 53.569,44 Punkte.

Hier zeigte sich die Anspannung vor dem anstehenden internationalen Notenbanktreffen in Jackson Hole. "Nvidia hat geliefert und schaltet noch einmal einen Gang hoch", schrieb Kapitalmarktexperte Jürgen Molnar von Robomarkets. "Aber die Musik spielt jetzt in Jackson Hole. Das Symposium der US-Notenbank ist oft eine Bühne für wichtige geldpolitische Signale."

Am Freitag wird US-Notenbankchef Kevin Warsh seine Rede halten. "Und die Ausgangslage könnte spannender kaum sein", so Molnar. Denn der PCE-Deflator als für die Amerikaner maßgebliches Inflations-Barometer habe erst tags zuvor deutlich über dem Zwei-Prozent-Ziel der Fed gelegen.

Die Nvidia-Titel zählten am Donnerstag dank eines Kurssprungs von 8,7 Prozent zu den größten Gewinnern im Nasdaq-100. Das wertvollste Börsenunternehmen der Welt profitierte von der ungebrochenen Nachfrage nach Rechenkraft für KI-Anwendungen: Es konnte seinen Quartalsumsatz und den Nettogewinn mehr als verdoppeln und rechnet auch im weiteren Geschäftsverlauf mit einem starken Wachstum.

Im Kielwasser von Nvidia ging es auch für andere Halbleitertitel bergauf. So gewannen Broadcom und Intel jeweils mehr als 4 Prozent.

Die Aktien von Salesforce zogen um 22,6 und die von Crowdstrike um 20,5 Prozent an. Für Euphorie sorgten hier gute Quartalszahlen beziehungsweise angehobene Jahresziele. Mit ServiceNow profitierte davon auch ein Branchenkollege, dessen Aktienkurs um 10 Prozent stieg. Dass der Cloud-Anbieter Okta die Prognose nach oben schraubte, bescherte dessen Anteilscheinen ein Plus von fast 29 Prozent.

Einige Unternehmensnachrichten sorgten allerdings auch für Kursverluste. So büßten die Aktien des Computer- und Druckerherstellers HP Inc 2,9 Prozent ein. Ohne Berücksichtigung der Rückerstattung von US-Zöllen hätte der Ergebnisausblick auf das laufende Quartal die Erwartungen verfehlt, sagte ein Analyst.

Bei Moderna mussten die Anleger einen Kursrückschlag von 4,6 Prozent auf 142,77 US-Dollar verkraften. Das Unternehmen, das ebenso wie Konkurrent Biontech während der Corona-Pandemie mit seinen mRNA-basierten Impfstoffen bekannt geworden war, kündigte eine 2 Milliarden Dollar schwere Wandelanleihe an. Vor gut einer Woche waren die Aktien bis auf 176,66 Dollar hochgeschnellt, nachdem Moderna und sein Partner Merck & Co über eine erfolgreiche Studie zu einem Melanom-Impfstoff berichtet hatten.