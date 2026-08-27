US-Börsen zur Eröffnung höher, Nvidia-Zahlen beflügeln

Während der Dow Jones gegen 16.00 Uhr nur um geringe 0,03 Prozent auf 53.481,27 Punkte stieg, konnte der marktbreite S&P-500 0,30 Prozent auf 7.698,84 Zähler hinzugewinnen. Für den technologielastigen Nasdaq Composite ging es indes um 0,79 Prozent auf 26.336,99 Einheiten hinauf.

Im Fokus steht neben den Zahlen im Techsektor auch das Notenbanktreffen in Jackson Hole. "Nvidia hat geliefert und schaltet noch einmal einen Gang hoch", schrieb Kapitalmarktexperte Jürgen Molnar von RoboMarkets. "Aber die Musik spielt jetzt in Jackson Hole. Das Symposium der US-Notenbank ist oft eine Bühne für wichtige geldpolitische Signale."

Am Freitag wird Fed-Chef Kevin Warsh seine Rede halten. "Und die Ausgangslage könnte spannender kaum sein", so Molnar. Denn der PCE-Deflator als für die Amerikaner maßgebliches Inflations-Barometer habe erst tags zuvor deutlich über dem Zwei-Prozent-Ziel der Fed gelegen. "Für eine Zinserhöhung im September stehen die Chancen weiterhin fast pari - die Entscheidung bleibt damit völlig offen."

Bei den Einzelwerten steigerten sich die Aktien von Nvidia im Halbleitersektor um satte sieben Prozent. Die gute Stimmung komplettierten gute Nachrichten von Salesforce und der Cybersicherheits-Firmen CrowdStrike und Okta, die für prozentuell zweistellige Kursgewinne sorgten. Dabei ragten Okta mit bis zu 23 Prozent Plus heraus.

Im Fokus stand aber Nvidia. Analyst Stacy Rasgon von der Investmentbank Bernstein sprach von einer starken Rückmeldung eines "Titans". Er spielte damit auf die Führungsrolle und Signalwirkung im Bereich Künstlicher Intelligenz (KI) an. Der Ausblick habe die Erwartungen klar übertroffen. Bemerkenswert seien vor allem die deutlich optimistischeren Wachstumsziele für das Geschäftsjahr 2027/28. Rasgon hob sein Kursziel auf 400 Dollar und signalisiert damit fast noch einmal Verdopplungspotenzial für die Aktien, die im Jahr 2022 noch für rund 11 Dollar zu haben waren.

Nach der Rekordjagd bis Mai mehrten sich die Zweifel, ob sich die hohen Investitionen vieler Unternehmen in KI-Technik am Ende auch auszahlen werden. Und auch die zunehmend kreisförmigen Finanzierungsstrukturen trieben manch einem Anleger Sorgenfalten auf die Stirn. Umso beruhigender wirkt nun der Ausblick.

Und auch beim Softwareanbieter Salesforce ist die Implementierung von KI mit dem Tool Agentforce das Hauptthema. Am Markt hieß es, Erfolge im KI-Bereich relativierten die Befürchtung eines KI-bedingten Störeffekts, die bis Mitte Juli im Software-Sektor vorgeherrscht hatten. George Kurtz, Gründer und Chef von CrowdStrike, sieht im IT-Schutz der Unternehmen bei der Nutzung von KI die größte Chance der Firmengeschichte.

Nicht alle Aktien im Techsektor konnten sich allerdings diesem positiven Trend anschließen. Bei den Wertpapieren von HP Inc ging es nach Ergebnisvorlage um 6,7 Prozent hinab.