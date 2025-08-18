EU-Handelsüberschuss mit USA während Zollstreit gesunken

Die Exporte des Euroraums in Länder außerhalb der Währungsunion insgesamt stiegen im Juni auf Jahressicht um 0,4 Prozent auf 237,2 Mrd. Euro, im gesamten ersten Halbjahr gab es ein Plus von 3,9 Prozent. Der gesamte Handelsüberschuss des Euroraums lag im Juni bei 7,0 Mrd. Euro, nach 20,7 Mrd. Euro vor einem Jahr.

Europas Exporteure dürften im US-Geschäft künftig Gegenwind spüren. Durch einen Deal mit den USA hat die EU jüngst zwar einen Handelskrieg mit den Vereinigten Staaten abgewendet. Gemäß dem mit US-Präsident Donald Trump vereinbarten Rahmenabkommen gilt inzwischen aber ein Zollsatz von 15 Prozent für die meisten EU-Produkte in der weltgrößten Volkswirtschaft. Dies dürfte die exportorientierte Wirtschaft - vor allem in Deutschland - deutlich belasten. Trump hatte zuvor sogar mit Zöllen von bis zu 30 Prozent gedroht.