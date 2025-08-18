Trend Logo
EU-Handelsüberschuss mit USA während Zollstreit gesunken

Die Exporte der EU in die USA sanken im Juni um 10,3 Prozent.
Im Zuge des Zollstreits mit den USA ist der Handelsüberschuss der Europäischen Union (EU) mit ihrem wichtigsten Handelspartner gesunken. Er fiel auf 9,6 Mrd. Euro im Juni, nach 18,5 Mrd. Euro vor Jahresfrist, wie das EU-Statistikamt Eurostat am Montag mitteilte. Die Exporte der EU in die USA sanken im Juni um 10,3 Prozent auf 40,2 Mrd. Euro, während die Importe aus den Vereinigten Staaten um 16,4 Prozent auf 30,6 Mrd. Euro kletterten.

Die Exporte des Euroraums in Länder außerhalb der Währungsunion insgesamt stiegen im Juni auf Jahressicht um 0,4 Prozent auf 237,2 Mrd. Euro, im gesamten ersten Halbjahr gab es ein Plus von 3,9 Prozent. Der gesamte Handelsüberschuss des Euroraums lag im Juni bei 7,0 Mrd. Euro, nach 20,7 Mrd. Euro vor einem Jahr.

Europas Exporteure dürften im US-Geschäft künftig Gegenwind spüren. Durch einen Deal mit den USA hat die EU jüngst zwar einen Handelskrieg mit den Vereinigten Staaten abgewendet. Gemäß dem mit US-Präsident Donald Trump vereinbarten Rahmenabkommen gilt inzwischen aber ein Zollsatz von 15 Prozent für die meisten EU-Produkte in der weltgrößten Volkswirtschaft. Dies dürfte die exportorientierte Wirtschaft - vor allem in Deutschland - deutlich belasten. Trump hatte zuvor sogar mit Zöllen von bis zu 30 Prozent gedroht.

