Pharmakonzern Eli Lilly baut Werk für 3 Mrd. in Niederlanden

Der US-Pharmakonzern Lilly stockt seine Kapazitäten in Europa auf. Lilly plant den Bau eines neuen Werks in den Niederlanden, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Dafür werden 3 Milliarden US-Dollar (rund 2,6 Mrd Euro) veranschlagt.

