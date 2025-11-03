Trend Logo
Pharmakonzern Eli Lilly baut Werk für 3 Mrd. in Niederlanden

500 neue Jobs werden geschaffen und Lieferketten gestärkt
Der US-Pharmakonzern Lilly stockt seine Kapazitäten in Europa auf. Lilly plant den Bau eines neuen Werks in den Niederlanden, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Dafür werden 3 Milliarden US-Dollar (rund 2,6 Mrd Euro) veranschlagt.

In der Küstenstadt Katwijk sollen künftig oral einzunehmende Medikamente produziert werden. Lilly will vor Ort rund 500 neue Jobs schaffen und mit dem Schritt außerdem seine Lieferketten stärken.

