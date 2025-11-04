FMC steigerte Gewinn im dritten Quartal überraschend stark

Negative Währungseffekte bremsten jedoch das Wachstum. Ohne diese hätte das Plus acht Prozent betragen. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte der Konzern. Zum Gewinnwachstum trugen vor allem Einsparungen aus dem Konzernumbau bei. In den ersten neun Monaten erreichte das Unternehmen damit bereits 174 Mio. Euro seines Jahresziels von rund 180 Mio. Euro. Bis Ende 2027 sollen die Einsparungen aus dem Programm voraussichtlich 1,05 Mrd. Euro betragen. "Im dritten Quartal 2025 haben wir die Dynamik fortgesetzt und das Umsatzwachstum weiter beschleunigt", erklärte Vorstandschefin Helen Giza. "Zum dritten Mal in Folge konnten wir im Quartal erwartungsgemäß das operative Ergebniswachstum steigern." Dies unterstreiche die anhaltenden Fortschritte im operativen wie finanziellen Bereich.

Für das Gesamtjahr 2025 peilt FMC weiterhin ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich an. Das bereinigte operative Ergebnis soll im hohen Zehner- bis hohen Zwanziger-Prozentbereich zulegen. Die operative Ergebnismarge erreichte im dritten Quartal mit 11,7 Prozent den oberen Rand der für 2025 angepeilten Spanne von elf bis zwölf Prozent.