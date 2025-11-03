Microsoft baut für 15 Mrd. $ KI-Rechenzentren in Emiraten

Die Exportgenehmigung der US-Regierung für KI-Prozessoren des Herstellers Nvidia liege bereits vor, fügte Smith hinzu. Die Lieferung sei nur "eine Frage von Monaten". Die USA beschränken den Export von Hochtechnologie, um ihren Vorsprung in diesem Bereich zu verteidigen. Zu Jahresbeginn hatte die US-Regierung Quoten für die Lieferung von KI-Prozessoren in 120 Staaten eingeführt.