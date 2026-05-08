Kupferhütte Aurubis hebt Gewinnprognose erneut an

"Ausschlaggebend für die Erhöhung der Prognose sind anhaltend hohe Metallpreise, verbesserte Erlöserwartungen aus der Verarbeitung von Recyclingmaterialien sowie höhere antizipierte Schwefelsäureerlöse in der zweiten Geschäftsjahreshälfte", erklärte das Unternehmen.

Im ersten Halbjahr lag das operative Ergebnis vor Steuern mit 226 Millionen fast auf Vorjahresniveau (229 Mio. Euro). Das liege im Rahmen der Analystenerwartungen, erklärte Aurubis. Die Aktie grenzte ihre Kursverluste daraufhin ein.