Kupferhütte Aurubis hebt Gewinnprognose erneut an

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Europas größter Kupferverarbeiter Aurubis schraubt seine Gewinnerwartungen für das laufende Geschäftsjahr 2025/26 zum zweiten Mal innerhalb von gut drei Monaten nach oben. Das operative Ergebnis vor Steuern werde nun zwischen 425 und 525 (2024/25: 355) Millionen Euro erwartet, nach 355 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2024/25, wie Aurubis am Freitag bekanntgab. Der Korridor liegt um 50 Millionen Euro über der bisherigen Zielspanne.
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"Ausschlaggebend für die Erhöhung der Prognose sind anhaltend hohe Metallpreise, verbesserte Erlöserwartungen aus der Verarbeitung von Recyclingmaterialien sowie höhere antizipierte Schwefelsäureerlöse in der zweiten Geschäftsjahreshälfte", erklärte das Unternehmen.
Im ersten Halbjahr lag das operative Ergebnis vor Steuern mit 226 Millionen fast auf Vorjahresniveau (229 Mio. Euro). Das liege im Rahmen der Analystenerwartungen, erklärte Aurubis. Die Aktie grenzte ihre Kursverluste daraufhin ein.