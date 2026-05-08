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USA: Löhne legen weniger als erwartet zu

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Anstieg im April um 0,2 % - Volkswirte hatten Plus von 0,3 % prognostiziert
 © AFP, JIM WATSON, Apa
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In den USA sind die Löhne im April weniger als erwartet gestiegen. Gegenüber dem Vormonat legten sie um 0,2 Prozent zu, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen Anstieg von 0,3 Prozent erwartet. Im Vormonat hatte das Lohnplus ebenfalls bei 0,2 Prozent gelegen.

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Im Jahresvergleich stiegen die Löhne im April um 3,6 Prozent. Hier war ein Anstieg um 3,8 Prozent erwartet worden.

WASHINGTON - USA: FOTO: APA/APA/AFP/JIM WATSON

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