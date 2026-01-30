Einfuhrpreise nach Deutschland erneut gesunken

Der deutliche Rückgang der Einfuhrpreise im Jahresvergleich geht auf ein erneut starkes Minus bei den Kosten für importierte Energie zurück. Die Preise für importierte Energie fielen den Angaben zufolge um 20,6 Prozent. Im Vergleich zum Vormonat gingen sie um 4,6 Prozent zurück.

Die Einfuhrpreise beeinflussen tendenziell auch die Verbraucherpreise, an denen die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Geldpolitik ausrichtet.