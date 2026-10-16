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Diätpille von Eli Lilly erhält grünes Licht der EMA

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Eli Lilly nimmt wichtige Hürde für EU-Zulassung von Foundayo
 © AFP, SCOTT OLSON, Apa, Getty
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Der US-Pharmakonzern Eli Lilly hat für seine Abnehmpille Foundayo eine wichtige Hürde auf dem Weg zur Zulassung in der Europäischen Union genommen. Ein Ausschuss der EU-Arzneimittelbehörde EMA empfahl am Freitag die Zulassung des Medikaments zur Gewichtskontrolle und zur Behandlung von Typ-2-Diabetes bei Erwachsenen.

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Die EU-Kommission muss der Empfehlung nun noch zustimmen, bevor Eli Lilly das Mittel auf den Markt bringen kann. Foundayo wäre nach der Pille Wegovy des dänischen Rivalen Novo Nordisk das zweite orale Medikament dieser Art mit einer Zulassung in der EU.

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