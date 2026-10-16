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Der US-Pharmakonzern Eli Lilly hat für seine Abnehmpille Foundayo eine wichtige Hürde auf dem Weg zur Zulassung in der Europäischen Union genommen. Ein Ausschuss der EU-Arzneimittelbehörde EMA empfahl am Freitag die Zulassung des Medikaments zur Gewichtskontrolle und zur Behandlung von Typ-2-Diabetes bei Erwachsenen.

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