DHL will mit Zukauf in den USA Gesundheitsgeschäft ausbauen

Übernahme soll Portfolio im Bereich Gesundheitslogistik erweitern
©APA/APA/AFP/OLIVIER CHASSIGNOLE
Der deutsche Logistikriese DHL will mit der Übernahme des US-Unternehmens SDS Rx seine Geschäfte im Gesundheitswesen ausbauen. Das Unternehmen beliefere unter anderem Apotheken für Pflegeeinrichtungen, Spezial- und radiopharmazeutische Apotheken sowie Gesundheitsnetzwerke, teilte der Konzern mit. Mit der strategischen Übernahme plane DHL, sein Portfolio im Bereich Gesundheitslogistik unter dem Dach von DHL Health Logistics zu erweitern.

von

Zugleich soll die Position als Anbieter integrierter, zeitkritischer Lösungen entlang der gesamten Lieferkette im Medizin- und Gesundheitswesen gestärkt werden. SDS Rx wickele spezialisierte Healthcare-Lieferungen von mehr als 200 Standorten in den USA ab und ergänze damit das DHL-Transportnetzwerk im Gesundheitswesen.

