Sandoz mit mehr Umsatz im dritten Quartal

Von den beiden Sparten steuerte das Geschäft mit Generika annähernd 2 Mrd. Dollar zum Gesamtumsatz bei und ist damit zu konstanten Wechselkursen um 3 Prozent gewachsen. Die kleinere Biosimilar-Sparte steigerte die Einnahmen um 13 Prozent auf 862 Mio. Dollar. Damit trug die Sparte erstmals mehr als ein Drittel zum Gesamtumsatz bei.

Auch mit Blick auf die ersten neun Monate verzeichnete Sandoz über beide Sparten und alle Regionen ein Umsatzwachstum. Mit plus 5 Prozent ist der Konzern auf gutem Weg, die eigene Zielsetzung zu erreichen: Im Gesamtjahr soll der Umsatz im mittleren einstelligen Prozentbereich wachsen.

Gewinnzahlen legt Sandoz zu den ungeraden Quartalen zwar nicht vor. Die Zielsetzung für die EBITDA-Marge hat das Unternehmen dennoch nach oben geschraubt. So stellt Sandoz neu eine Marge zwischen 21 und 22 Prozent in Aussicht. Zuvor lautete die Zielsetzung etwa 21 Prozent.