Ebay enttäuscht mit Gewinnausblick für das Weihnachtsquartal

Ebay hat einen enttäuschenden Gewinnausblick für das wichtige Weihnachtsquartal vorgelegt. Für das vierte Quartal rechnet Ebay mit einem bereinigten Gewinn zwischen 1,31 und 1,36 Dollar (1,17 Euro) je Aktie und bleibt damit unter den LSEG-Analystenerwartungen von 1,39 Dollar. Die Online-Handelsplattform verwies dazu auf die anhaltende gesamtwirtschaftliche Unsicherheit, die die Kauflaune der Verbraucher dämpfe.

