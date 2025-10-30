Ebay enttäuscht mit Gewinnausblick für das Weihnachtsquartal

©APA/APA/GETTY IMAGES/JUSTIN SULLIVAN
Ebay hat einen enttäuschenden Gewinnausblick für das wichtige Weihnachtsquartal vorgelegt. Für das vierte Quartal rechnet Ebay mit einem bereinigten Gewinn zwischen 1,31 und 1,36 Dollar (1,17 Euro) je Aktie und bleibt damit unter den LSEG-Analystenerwartungen von 1,39 Dollar. Die Online-Handelsplattform verwies dazu auf die anhaltende gesamtwirtschaftliche Unsicherheit, die die Kauflaune der Verbraucher dämpfe.
Der Umsatz soll im Quartal jedoch mit 2,83 bis 2,89 Mrd. Dollar über der Schätzung von 2,79 Mrd. liegen. Auch der Ausblick für das Gesamtjahr 2025 von 10,97 bis 11,03 Mrd. Dollar übertraf die Markterwartungen.
