Societe Generale: Gewinn übertraf dank Sparkurs Erwartungen

Die Aufwand-Ertrag-Quote, ein Maß für die Effizienz, verbesserte sich auf 61 Prozent von 63,3 Prozent im Vorjahreszeitraum. In den ersten neun Monaten gingen die Kosten im operativen Geschäft um 6,4 Prozent zurück. Die Analysten der Royal Bank of Canada waren angetan: "Die Ergebnisse von Societe Generale übertreffen die Erwartungen, wobei die Kostenkontrolle aus unserer Sicht positiv herausragt."

Konzernchef Slawomir Krupa hatte den Chefposten 2023 übernommen und einen umfassenden Umbau eingeleitet, um die Rentabilität zu steigern. Der Kurs zahlt sich auch an der Börse aus: Die Aktie von Societe Generale hat sich in diesem Jahr im Wert verdoppelt und damit den europäischen Bankensektor deutlich geschlagen.

Das Investmentbanking bot im dritten Quartal ein gemischtes Bild: Während die Erträge im Handel mit Anleihen und Währungen im dritten Quartal um 12 Prozent zulegten, sanken sie im Aktiengeschäft um 6,7 Prozent. Das französische Privatkundengeschäft zeigte Anzeichen einer Erholung. Der Zinsüberschuss stieg und die Vergabe von Hypothekenkrediten legte um 74 Prozent zu. Ein Eckpfeiler der Strategie ist die Digitaltochter BoursoBank. Diese überschritt im Juli und damit früher als geplant die Marke von acht Millionen Kunden. Dies gelang trotz zunehmenden Wettbewerbs in Frankreich durch neue Anbieter wie die britische Revolut.