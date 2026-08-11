Deutscher Arzneimittelhersteller Dermapharm wird profitabler

Sie machten die Umsatzeinbußen durch den Umbau bei der Tochter Arkopharma, einem Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln, und durch die Bereinigung des Portfolios beim Arzneimittel-Importeur Axicorp mehr als wett.

"Wachstumstreiber bleiben unsere etablierten Markenprodukte im In- und Ausland, die wir kontinuierlich weiterentwickeln und durch gezielte Portfolioerweiterungen stärken", sagte Vorstandschef Hans-Georg Feldmeier. Dazu kämen Wachstumsimpulse aus den Übernahmen. "Auch für das zweite Halbjahr sehen wir in allen drei Segmenten eine insgesamt positive Entwicklung und bestätigen vor diesem Hintergrund unsere Prognose für das Gesamtjahr 2026", sagte Feldmeier. Dermapharm erwartet für das laufende Jahr einen Umsatz zwischen 1,18 und 1,22 (2025: 1,2) Milliarden Euro und ein bereinigtes Ebitda von 331 bis 341 (325) Millionen Euro.