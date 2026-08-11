Shein könnte Börsengang kommende Woche starten

Bereits Anfang August hatte Shein damit begonnen, Investoren zu treffen, hieß es kürzlich bereits von Kennern. Die angestrebte Bewertung wäre allerdings ein deutlicher Abschlag im Vergleich zu früheren Finanzierungsrunden.

2022 wurde Shein noch mit 98,2 Milliarden Dollar bewertet, bei Kapitalerhöhungen in den Jahren 2023 und 2024 dann mit 64 Milliarden Dollar. Die niedrigere Bewertung spiegle wachsende geschäftliche Herausforderungen wider, hieß es. Zum Vergleich: Die schwedische Kette H&M wird mit etwa 26 Milliarden Dollar bewertet, der japanische Uniqlo-Eigner Fast Retailing mit 161 Milliarden Dollar und die spanische Zara-Mutter Inditex mit 208 Milliarden Dollar.