Aurubis-Beteiligung beschert Salzgitter Gewinnsprung

Für das Gesamtjahr rechnet Salzgitter nun mit einem bereinigten Vorsteuergewinn zwischen 325 und 425 Millionen Euro. Der Umsatz lag im ersten Halbjahr mit 4,6 Milliarden Euro leicht unter dem Vorjahresniveau.

"Trotz anhaltend herausfordernder wirtschaftlicher Rahmenbedingungen und geopolitischer Unsicherheiten haben wir ein erfreuliches Ergebnis erzielt", sagte Konzernchef Gunnar Groebler. Maßgeblich dafür war ein Ergebnisbeitrag der Aurubis-Beteiligung von 193 Millionen Euro. Zudem hätten sich die Geschäftsbereiche Stahlerzeugung, Handel und Technologie deutlich verbessert. Auch ein Sparprogramm trug mit Einsparungen von 97 Millionen Euro zum Ergebnis bei. Unter dem Strich stand ein Nettogewinn von 43,5 Millionen Euro nach einem Verlust von 88,9 Millionen Euro im Vorjahr.