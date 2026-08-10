Rüstungsfirma Lyntris peilt Milliardenbewertung bei IPO an

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Das US-Rüstungstechnologie-Unternehmen Lyntris peilt bei seinem Börsengang (IPO) in New York eine Bewertung von bis zu 2,53 Mrd. Dollar an. Durch die Ausgabe von 24 Millionen Aktien zu einem Preis zwischen 19 und 22 Dollar sollen bis zu 528 Millionen Dollar eingenommen werden, teilte das mehrheitlich im Besitz des Finanzinvestors Trive Capital befindliche Unternehmen mit.
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Die in Virginia ansässige Firma stellt Gefechtsfeldsensoren sowie Software her. Sie ist an mehr als 200 Rüstungsprogrammen der USA und ihrer Verbündeten beteiligt.
Im ersten Halbjahr verzeichnete Lyntris bei einem Umsatz von 241 Millionen Dollar einen Nettoverlust von 13 Millionen Dollar. Mit dem Schritt an die New Yorker Börse unter dem Tickersymbol "LYNX" testet das Unternehmen die derzeit hohe Nachfrage nach Rüstungswerten. Seit April sind mehrere Firmen aus dieser Branche an die US-Börse gegangen, etwa Aevex, Arxis, HawkEye, Applied Aerospace & Defense oder Doncasters.
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