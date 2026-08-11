Nvidia will halbe Billion Dollar für KI mobilisieren

Nvidia-Chef Jensen Huang erklärte, der Konzern habe die Option, bis zu 125 Milliarden Dollar, oder 25 Prozent der potenziellen Geschäfte, abzusichern. Die Initiative unterstreicht die stark steigende Nachfrage nach Rechenleistung für Künstliche Intelligenz (KI).

Ziel sei es, den Zugang zu auf Nvidia-Technik basierender Infrastruktur für führende KI-Entwickler, Unternehmen, Regierungen und Cloud-Anbieter zu erweitern. "Diese Finanzierungsplattformen werden den Kunden helfen, in großem Umfang auf knappe Rechenleistung zuzugreifen und die KI-Fabriken zu bauen, die in der Ära der KI jede Branche und jedes Land antreiben werden", sagte Huang. Finanzielle Details oder einen Zeitplan nannte Nvidia nicht. Zuerst hatte die "Financial Times" über die Pläne berichtet.