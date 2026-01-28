Deutsche Wirtschaft erholte sich im Jänner weiter

"Doch der Aufschwung bleibt zunächst fragil – zu viele Bremsklötze wirken noch." So kämen zusätzliche Reformanstrengungen der Regierung, die der Wirtschaft zugutekommen sollen, meist nur langsam voran. Der Welthandel insgesamt hält sich zwar trotz Zollturbulenzen erstaunlich robust, dürfte aber im laufenden Jahr nur moderat wachsen, wie das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) mitteilte. Zudem litten die deutschen Exporte weiter unter der massiven Konkurrenz aus China. "Die Stimmungslage bei Unternehmen und Haushalten in Deutschland wird sich darum wohl nur schrittweise aufhellen", hieß es.

Nach zwei Rezessionsjahren hatte die Wirtschaft 2025 minimal um 0,2 Prozent zugelegt, was bei vielen Fachleuten weitgehend als Stagnation gilt. Für das laufende Jahr trauen die meisten Ökonomen der Wirtschaft rund ein Prozent Wachstum zu - vor allem getragen durch die staatlichen Mehrausgaben. "Es braucht noch etwas Geduld, bis die Investitionspakete der Bundesregierung die Konjunktur sowie die Stimmung bei Haushalten und Unternehmen deutlich aufhellen und so zu einem selbsttragenden Aufschwung führen", sagte DIW-Konjunkturexperte Guido Baldi.