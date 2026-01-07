Deutsche Genossenschaftsbanken steigern 2025 Kreditvolumen

Das Wachstum zeige, dass die Volks- und Raiffeisenbanken für den Mittelstand auch in schwierigen Zeiten ein verlässlicher Finanzierungspartner seien, sagte BVR-Präsidentin Marija Kolak. Treiber des Geschäfts waren vor allem Wohnbaukredite, die um 4,5 Prozent auf 490 Mrd. Euro stiegen.

Der Wohnimmobilienmarkt erhole sich zwar, stehe aber weiter vor Herausforderungen wie hohen Baukosten und langen Verwaltungsverfahren, erklärte Kolak. Sie forderte die Bundesregierung auf, das Bauen durch einfachere Standards wieder bezahlbarer zu machen. Zudem müssten normalverdienende Haushalte mehr Chancen bekommen, zu sparen, etwa durch höhere Einkommensgrenzen bei der Wohnungsbauprämie.

Die Zahl der Genossenschaftsbanken in Deutschland sank im vergangenen Jahr fusionsbedingt von 672 auf 646. Die vollständige Geschäftsentwicklung für 2025 will der BVR am 10. März auf seiner Jahrespressekonferenz vorstellen.